2020-05-18T05:02:10+03:00
Общество

Пассажирка в Хабаровске пострадала в аварии на Восточном шоссе

По предварительной информации, водитель не выдержал дистанцию и врезался на своем Mitsubishi Pajero Mini в машину Isuzu Forward
Александр ШТААЛЬ
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Пассажирка в Хабаровске пострадала в аварии на Восточном шоссеПассажирка в Хабаровске пострадала в аварии на Восточном шоссеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие сутки, 17 мая, в Хабаровске на Восточном шоссе случилась дорожная авария. По предварительной информации, машина Mitsubishi Pajero Mini врезалась в автомобиль Isuzu Forward. Мужчина, управлявший первой иномаркой, не выдержал дистанцию и допустил столкновение.

- В результате аварии пострадала пассажирка из машины Mitsubishi Pajero Mini. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лба, гематому слева. Лечение пострадавшая будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

За рулем Mitsubishi находился мужчина, стаж вождения которого с 1995 года, второго - с 2006 года. Оба автолюбителя на момент происшествия были трезвы.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными во время управления машинами, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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