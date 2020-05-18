18 Май 2020 2020-05-18T05:02:10+03:00

Пассажирка в Хабаровске пострадала в аварии на Восточном шоссе Фото: УМВД России по городу Хабаровску

По предварительной информации, водитель не выдержал дистанцию и врезался на своем Mitsubishi Pajero Mini в машину Isuzu Forward

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В минувшие сутки, 17 мая, в Хабаровске на Восточном шоссе случилась дорожная авария. По предварительной информации, машина Mitsubishi Pajero Mini врезалась в автомобиль Isuzu Forward. Мужчина, управлявший первой иномаркой, не выдержал дистанцию и допустил столкновение.

- В результате аварии пострадала пассажирка из машины Mitsubishi Pajero Mini. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лба, гематому слева. Лечение пострадавшая будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

За рулем Mitsubishi находился мужчина, стаж вождения которого с 1995 года, второго - с 2006 года. Оба автолюбителя на момент происшествия были трезвы.

Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными во время управления машинами, соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU