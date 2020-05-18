Пассажирка в Хабаровске пострадала в аварии на Восточном шоссе
В минувшие сутки, 17 мая, в Хабаровске на Восточном шоссе случилась дорожная авария. По предварительной информации, машина Mitsubishi Pajero Mini врезалась в автомобиль Isuzu Forward. Мужчина, управлявший первой иномаркой, не выдержал дистанцию и допустил столкновение.
- В результате аварии пострадала пассажирка из машины Mitsubishi Pajero Mini. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей лба, гематому слева. Лечение пострадавшая будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.
За рулем Mitsubishi находился мужчина, стаж вождения которого с 1995 года, второго - с 2006 года. Оба автолюбителя на момент происшествия были трезвы.
Водителей в Хабаровске убедительно просят быть предельно внимательными во время управления машинами, соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU