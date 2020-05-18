18 Май 2020 2020-05-18T05:01:27+03:00

В лесничествах уже заключили почти девять тысяч договоров с местным населением

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Древесину для собственных нужд заготавливают в Хабаровском крае. Традиционно это процесс идет в зимне-весенний период. В лесничествах с начала года уже заключили восемь тысяч 851 договор купли-продажи лесных насаждений жителям населенных пунктов общим объемом более 170,4 тысячи кубических метров. При этом 140,4 тысячи кубометров используются в итоге на отопление, около 18 тысяч кубометров на строительство, более 12 тысяч кубометров на ремонтные работы.

- Напомним, право граждан на заготовку древесины для целей отопления, возведения строений и иных собственных нужд закреплено в Лесном кодексе Российской Федерации, статья 30. Заготовку древесины население осуществляет на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в порядке и по нормативам, установленным в регионе, - рассказали в краевом управлении лесами.

В течение срока действия договора жители края заготавливают дрова, очищают делянки и убирают порубочные остатки. Они сами занимаются заготовкой, в том числе и на специально выделенных лесных участках. К слову, за нарушение пожарных и санитарных правил в лесах при проведении работ предусмотрен штраф до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU