2020-05-18T05:18:08+03:00
Недвижимость

В Хабаровске начались гидравлические испытания на ТЭЦ-3

Горячее водоснабжение в зоне испытаний будет отсутствовать с 18 по 22 мая
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровске начались гидравлические испытания на ТЭЦ-3В Хабаровске начались гидравлические испытания на ТЭЦ-3Фото: Евгения МОЛОТОВА
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Сегодня специалисты Хабаровских тепловых сетей (структурное подразделение АО «ДГК») в соответствии с утвержденным графиком (с 18 по 22 мая) приступили к проведению испытаний трубопроводов зоны действия Хабаровской ТЭЦ-3. Гидравлические испытания являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020-2021 годов. Во время этих испытаний энергетики проверяют магистральные сети на прочность, а также выявляют слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устраняют дефекты.

В указанный период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской, а также у потребителей, проживающих в Железнодорожном районе, за исключением следующих улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, а также района «Хабаровск-2», которые будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1. Частично горячей воды не будет в Центральном районе в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) от площади имени Блюхера - Ленинградская - Карла Маркса - Гоголя.

Кроме того, с 18 по 24 мая по графику будет проведен ремонт оборудования котельной «Некрасовская» и гидравлические испытания трубопроводов поселков Некрасовка и Дружба. В это время у жителей также не будет горячей воды. За период отсутствия горячей воды в квитанциях будет произведен перерасчет.

Все ремонтные работы осуществляются с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции. Энергетики подчеркивают, что данные ремонтные работы проводятся в рамках подготовки к предстоящей зиме, всю необходимую информацию можно получить по телефону диспетчерской службы Хабаровских тепловых сетей: 8 (4212) 36-35-16.

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