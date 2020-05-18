Дополнительные выплаты врачам в ЕАО рассчитают по-новому

18 Май 2020 2020-05-18T06:36:28+03:00

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В Еврейской автономии около 700 медработников из 14 медучреждений получили стимулирующие выплаты за апрель. Речь идет о надбавках, анонсированных в том числе и президентом России за работу в условия коронавируса. Однако суммы доплат вызвали больше вопросов, чем позитивных эмоций.

- Прибавку к зарплате будут получать врачи, медсестры, младший медицинский персонал, фельдшеры и водители скорой помощи, непосредственно задействованные в транспортировке и лечении больных с новой коронавирусной инфекцией. За апрель доплаты в ЕАО рассчитали для каждого сотрудника персонально, исходя из времени, которое он отработал в контакте с коронавирусными больными, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Порядок расчета стимулирующих выплат изменили. Так, с 16 мая к учету будут принимать не почасовку, а сам факт нахождения медперсонала в «красной зоне». В управлении здравоохранения заканчивают работу по уточнению размера стимулирующей выплаты для каждого сотрудника, который имеет на нее право.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уже озвучил исходные суммы прибавки к зарплате. Так, врачи стационаров получат по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал больниц - по 25 тысяч рублей в месяц. Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, полагаются выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU