2020-05-18T06:35:00+03:00
Общество

О летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линии

Родители смогут задать вопросы, связанные с подготовкой к оздоровительной кампании в условиях коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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О летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линииО летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линииФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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О летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линии. Специалисты регионального комитета образования готовы проконсультировать родителей о подготовке к предстоящей оздоровительной кампании в условиях распространения коронавируса.

- Ответы на вопросы можно получить, позвонив по телефонам комитета: (42622) 4-14-03 и (42622) 2-01-46. Звонки принимают в рабочие дни с понедельника с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье, пожалуйста, задавайте вопросы по организации летнего отдыха по телефону 8-964-477-4737, - рассказали в комитете образования ЕАО.

Жителей региона убедительно просят не покидать жилье без особой необходимости, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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