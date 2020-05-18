18 Май 2020 2020-05-18T06:35:00+03:00

О летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линии Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Родители смогут задать вопросы, связанные с подготовкой к оздоровительной кампании в условиях коронавируса

Изменить размер текста: A A

О летнем отдыхе детей в ЕАО расскажут на горячей линии. Специалисты регионального комитета образования готовы проконсультировать родителей о подготовке к предстоящей оздоровительной кампании в условиях распространения коронавируса.

- Ответы на вопросы можно получить, позвонив по телефонам комитета: (42622) 4-14-03 и (42622) 2-01-46. Звонки принимают в рабочие дни с понедельника с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье, пожалуйста, задавайте вопросы по организации летнего отдыха по телефону 8-964-477-4737, - рассказали в комитете образования ЕАО.

Жителей региона убедительно просят не покидать жилье без особой необходимости, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU