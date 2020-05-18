18 Май 2020 2020-05-18T06:31:31+03:00

О дате начала путины объявили в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 2020 год в Хабаровском крае установили максимальный объем улова на уровне 36,164 тысячи тонн

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О дате начала путины в Амуре и Амурском лимане объявили в Хабаровском крае. В Росрыболовстве отметили, что подготовка к предстоящей путине в настоящее время идет в оптимальном режиме. В регионе готовятся к этому процессу с учетом санитарных требований.

В Хабаровском крае определили места вылова тихоокеанского лосося и гольцов в промысловых районах. Традиционно это Амур и Амурский лиман, Северо-Охотоморская и Приморская подзоны.

- На 2020 год максимальный объем общего улова тихоокеанского лосося будет на уровне 36,164 тысячи тонн. Из них горбуши - 7,965 тысячи тонн, кеты - 27,067 тысячи тонн, нерки - 0,237 тысячи тонн, кижуча - 0,895 тысячи тонн, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В этом году путина в Амуре и Амурском лимане продлится с 10 июня по 15 октября, в Северо-Охотоморской подзоне - с 5 июля по 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU