2020-05-18T06:59:02+03:00
Звезды

Часть уникального здания в ЕАО хотят вернуть из частной собственности

Некогда в нем был ресторан, а потом помещение опустело и пришло в запустение
Александр ШТААЛЬ
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Часть уникального здания в ЕАО хотят вернуть из частной собственностиЧасть уникального здания в ЕАО хотят вернуть из частной собственностиФото: Правительство ЕАО
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Работники культуры в ЕАО хотят вернуть часть здания филармонии в государственную собственность. В начале 2000-х годов помещения уникального в своем роде здания перешли в частные руки, а новые владельцы организовали там ресторан. Сначала заведение приносило прибыль, потом его закрыли, помещения много лет пустуют.

- Над помещением протекает крыша, есть проблемы с отоплением. Так как здание принадлежит частным лицам, ремонтировать и содержать его пока не получается. Между тем, более полутора тысяч квадратных метров сейчас пустуют, а творческим коллективам негде репетировать, - рассказал в пресс-службе областного правительства.

Работа по возвращению части здания в государственную собственность уже началась. В суд направили иск о взыскании убытков, необходимых для устранения ущерба, понесенных в результате ненадлежащего содержания собственником нежилого помещения. Однако судебное заседание не состоялось из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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