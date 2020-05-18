18 Май 2020 2020-05-18T08:51:45+03:00

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Хабаровчанка прошла в суперфинал Всероссийского конкурса «Живая классика». Среди ее конкурентов были 254 участника из 82 регионов России. Все они в течение двух недель соревновались в чтении прозы.

- В суперфинал конкурса юных чтецов прошли пять конкурсантов, в числе которых и 12-летняя Азиза Гайназарова. Она воспитанница театральной студии «Петрушка» центра детского творчества «Народные ремесла». Хабаровчанка читала отрывок из рассказа «Три ветки мимозы» Владимира Железникова, - рассказали в краевом минобре.

Как отметила Оксана Козьякова, педагог центра детского творчества «Народные ремесла», Азиза сама выбрала произведение. К слову, история, пересказанная девочкой, будто про нее саму, ведь она в таком возрасте, когда уже дарят первые букеты. Напомним, суперфинал конкурса традиционно проходил в Москве на Красной площади. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции формат могут изменить. Конкурсанты прочитают отрывки из литературных произведений 6 июня - в день рождения поэта Александра Пушкина и День русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU