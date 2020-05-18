2020-05-18T08:49:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае сильно потеплеет

Солнечную погоду обещают синоптики на этой неделе
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае сильно потеплеетВ Хабаровском крае сильно потеплеетФото: Ольга КИВА
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Похолодание в регионе сменится потеплением. Такой прогноз на неделю дают синоптики в Хабаровском крае. Солнечной погода будет до воскресенья. Со среды, 20 мая, температура воздуха днем в южной и центральной части региона прогреется до +23+24 градусов.

- Холод, пришедший в Хабаровский край на выходных, принес северо-восточный ветер со стороны Охотского моря, где действовал антициклон. Сейчас направление воздушных масс меняется, и со среды начнет дуть юго-западный ветер. К концу недели на всей территории региона сильно потеплеет, - рассказали в Дальневосточном УГМС.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности. Теплая погода может только усугубить пожары, которые уже сейчас возникают в лесах. Их причины: палы травы, неосторожное обращение с огнем, брошенные окурки, костры. Сегодня в южных районах зафиксировали три возгорания на площади 157 гектаров. Очаги расположены недалеко от населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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