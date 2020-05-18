2020-05-18T08:48:49+03:00
Общество

Хабаровск вошел в топ-5 городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы и Санкт-Петербурга

Рейтинг составил американский журнал Forbes
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровск вошел в топ-5 городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы и Санкт-ПетербургаХабаровск вошел в топ-5 городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы и Санкт-ПетербургаФото: Борис КОКУРИН
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Хабаровск вошел в топ-5 городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы и Санкт-Петербурга. Такой вывод можно сделать согласно рейтингу, представленному американским журналом Forbes.

Автор материала Джаред Ранахан считает, что самый недооцененный город России - это Екатеринбург. Этот город мистер Ранахан назвал «окном в Азию». Он также включил в подборку Мурманск, где можно увидеть северное сияние, Элисту, отличившуюся большим количеством буддистов среди местного населения, Псков, который интересен тем, кто увлекается древнерусской историей, и Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом.

Отметим, что в краевую столицу частенько заезжают гости из-за рубежа. Среди них, например, Джонни Тикл. Британский блогер приехал в город в августе 2019 года и сделал небольшой видеоотчет о Хабаровске. Он отметил, что в городе много деревьев, он кажется просторным. На Утесе Джонни Тикл даже провел небольшой эксперимент с купюрой в пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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