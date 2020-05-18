2020-05-18T11:03:51+03:00
Общество

Хабаровские дорожники действуют методами ударника Стаханова

Работы по восстановлению трасс идут с опережением графика
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские дорожники действуют методами ударника СтахановаХабаровские дорожники действуют методами ударника СтахановаФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровские дорожники решили действовать методами ударника Стаханова. На сегодняшний день они ведут ремонт автотрасс с опережением графика. Напомним, работы стартовали с середины апреля. К сегодняшнему дню уже полностью готовы шесть объектов из запланированных 47.

- Обновили дороги на улицах Хабаровской, Юности, Космической, Кутузова, Богачева и в переулке Краснореченском. Завтра закончат работы на почти двухкилометровом отрезке Восточного шоссе от ДОС до улицы Выборгская, - сообщил Дмитрий Панащатенко, начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства.

Отметим, что, например, улицы Богачева и Кутузова, переулок Краснореченский должны были сдать в сентябре, а они уже готовы. В целом на объектах работают 15, а иногда и более, бригад, задействовали 100 единиц техники и более 150 рабочих. Общий объем финансирования работ - 1,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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