Дома в Биробиджане остались без горячей воды с 18 мая
Дома в Биробиджане остались без горячей воды с 18 по 22 мая. Ограничение подачи ресурса - это вынужденная мера в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.
- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в течение пяти дней специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность трубопроводов и арматуры, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
В течение двух дней горячая вода будет в микрорайоне Осенняя. Связано это с тем, что отключение ГВС будет идти поквартально.Отметим также, что в районе улицы Осенней выявили небольшой свищ. Неполадку уже устраняют. Кроме того, специалисты должны выяснить, почему нет горячей воды на Сопке. Ремонтные работы должны были закончиться 17 мая, но воды в домах до сих пор нет.
ИСТОЧНИК KP.RU