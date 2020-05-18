Дома в Биробиджане остались без горячей воды с 18 мая

18 Май 2020 2020-05-18T11:02:45+03:00

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Дома в Биробиджане остались без горячей воды с 18 по 22 мая. Ограничение подачи ресурса - это вынужденная мера в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.

- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в течение пяти дней специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей на механическую прочность и плотность трубопроводов и арматуры, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В течение двух дней горячая вода будет в микрорайоне Осенняя. Связано это с тем, что отключение ГВС будет идти поквартально.Отметим также, что в районе улицы Осенней выявили небольшой свищ. Неполадку уже устраняют. Кроме того, специалисты должны выяснить, почему нет горячей воды на Сопке. Ремонтные работы должны были закончиться 17 мая, но воды в домах до сих пор нет.

ИСТОЧНИК KP.RU