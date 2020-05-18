2020-05-18T11:01:20+03:00
Общество

Спасатели за сутки предотвратили четыре трагедии на реках в Хабаровском крае

Они помогли экстремалам, которым захотелось поплавать в штормовую погоду
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели за сутки предотвратили четыре трагедии на реках в Хабаровском краеСпасатели за сутки предотвратили четыре трагедии на реках в Хабаровском краеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Спасатели в минувшее воскресенье, 17 мая, смогли предотвратить четыре трагедии. Беда почти настигла людей, которые опрометчиво отправились в плавание в штормовую погоду. В спасательных операциях участвовали два патрульных катера спасательного ведомства.

- Сначала помогли отдыхающим в районе села Вятское Хабаровского района. Патруль заметил их со стороны села Маяк, когда возвращался по Амуру. Выяснилось, что семь человек на гребных резиновых лодках в субботу выехали на отдых, а на следующий день из-за сильного ветра и шторма с высотой волны до двух метров вернуться домой уже не смогли. Пострадавшим помогли и доставили их в населенный пункт, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Через несколько часов в этот же день спасали в районе села Воронежское-3 Хабаровского района людей, которые ушли по реке на лодке и пропали. О происшествии сообщил председатель лодочной станции №16. Инспекторы нашли одного потерявшегося на косе и выяснили у него, что лодка перевернулась. Одного человека вместе с лодкой вынесло течением на косу, второго - на несколько километров вниз, ему помогли выбраться на сушу очевидцы. Оба выжили, потому что надели спасательные жилеты.

Пострадавшим оказали помощь, но на этом история не закончилась. На островах остались супруги спасенных. Второй патрульный катер в ходе поисковых работ обнаружил двух женщин, которых также благополучно доставили на базу-стоянку.

Четвертыми в этот день обратились за помощью дачники, которые возвращались со своего участка на левобережье. Они вышли на лодке из протоки Прямой, поняли, что пересечь Амур безопасно уже не смогут, и позвонили спасателям. На борту находились женщина с ребенком. Семью нашли и эвакуировали на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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