2020-05-18T10:59:56+03:00
Общество

ЕГЭ в Хабаровском крае в 2020 году: отменили сдачу русского языка и математики

Аттестаты выдадут без учета оценок за ЕГЭ
Александр ШТААЛЬ
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ЕГЭ в Хабаровском крае в 2020 году: отменили сдачу русского языка и математикиЕГЭ в Хабаровском крае в 2020 году: отменили сдачу русского языка и математикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае отменили сдачу русского языка и математики как обязательных предметов для учеников 11-х классов. Такие правила будут действовать только в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Решения приняли на федеральном уровне.

- В этом году аттестаты будут выдавать без учета оценок за ЕГЭ, - прокомментировала министр образования Виктория Хлебникова. - В этом году выпускники сдадут только те экзамены, которые им нужны для поступления на ту или иную специальность.

Напомним, у выпускников в Хабаровске в 2020 году планируется нестандартный последний звонок. Из-за угрозы распространения коронавируса есть все шансы, что мероприятие проведут онлайн. Мало того сам праздник перенесли на более поздний срок. Встретятся выпускники на нем или нет в живую будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

ЕГЭ в Хабаровском крае в 2020 году: отменили сдачу русского языка и математики.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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