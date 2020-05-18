2020-05-18T11:29:33+03:00
Общество

Желающих вступить в жилищную программу в Хабаровске примут до 25 мая

Формируется очередь на 2021 год
Александр ШТААЛЬ
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Желающих вступить в жилищную программу в Хабаровске примут до 25 маяЖелающих вступить в жилищную программу в Хабаровске примут до 25 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Документы от молодых семей в Хабаровске на участие в программе «Жилье для молодых семей» принимают до 25 мая 2020 года. Очередь формируют до 2021 года.

- Подать заявку в любое отделение МФЦ, предварительно записавшись по адресам: филиал №1 - улица Cерышева, 31Б, филиал № 2 - улица Суворова, 25А, филиал № 3 - улица Тихоокеанская, 171А, а также на сайте мфц27.рф и по телефону 8-800-100-42-12, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, список документов, необходимых для участия в программе, опубликован на сайте мэрии в разделе «Полезные ссылки», в рубрике «Жилье для молодых семей». Претендовать на господдержку могут супруги, возраст каждого не больше 35 лет, а также один родитель в неполной семье также не старше 35 лет. При этом семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении, иметь доход, позволяющий получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты средней стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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