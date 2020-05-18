2020-05-18T12:03:16+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года: заболевших 1273

Выздоровели 573 человека
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года: заболевших 1273Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года: заболевших 1273Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе одна тысяча 273. Из них 573 человека выздоровели, девять скончались, лечение получают 691 пациент.

- За сутки в регионе зафиксировали 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 человек. Причиной смерти погибших пациентов стала тяжелая форма пневмонии и сопутствующие болезни. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.

Жителей региона убедительно просят не покидать жилье без особой на то надобности, соблюдать масочный режим и принимать меры профилактики. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку, поверхности, к которым часто прикасаетесь, протирайте антисептиком. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года: заболевших 1273
Желающих вступить в жилищную программу в Хабаровске примут до 25 мая
ЕГЭ в Хабаровском крае в 2020 году: отменили сдачу русского языка и математики
Медработникам в Хабаровском крае пересчитают доплаты из-за коронавируса
Спасатели за сутки предотвратили четыре трагедии на реках в Хабаровском крае
Дома в Биробиджане остались без горячей воды с 18 мая
Хабаровские дорожники действуют методами ударника Стаханова
Хабаровск вошел в топ-5 городов, незаслуженно оказавшихся в тени Москвы и Санкт-Петербурга
В Хабаровском крае сильно потеплеет
Хабаровчанка прошла в суперфинал Всероссийского конкурса «Живая классика»
Часть уникального здания в ЕАО хотят вернуть из частной собственности
О дате начала путины объявили в Хабаровском крае