18 Май 2020 2020-05-18T12:03:16+03:00

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года: заболевших 1273 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на 18 мая 2020 года – всего случаев заражения в регионе одна тысяча 273. Из них 573 человека выздоровели, девять скончались, лечение получают 691 пациент.

- За сутки в регионе зафиксировали 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 26 человек. Причиной смерти погибших пациентов стала тяжелая форма пневмонии и сопутствующие болезни. Все заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях, - рассказали в пресс -службе краевого правительства.

Жителей региона убедительно просят не покидать жилье без особой на то надобности, соблюдать масочный режим и принимать меры профилактики. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку, поверхности, к которым часто прикасаетесь, протирайте антисептиком. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU