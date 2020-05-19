2020-05-19T04:24:52+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 19 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фон

Местами в регионе мокрый снег
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 19 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 19 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фонФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Сегодня, 19 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не будет. Осадки не ожидаются в Хабаровске, температура ночью от +3 до +5, днем от +18 до +20, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Без осадков на юге края, ночная температура +1+6, днем +18+23, ветер юго-восточный 7-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, температура ночью от -5 до +6, днем от +8 до +23, ветер различных направлений 2-10 м/с. На севере края преимущественно без осадков, местами небольшой мокрый снег, преимущественно в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, температура ночью от -5 до +3, днем от 0 до +17, ветер юго-восточный 4-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

На реках Приамурья продолжается формирование снегодождевых паводков. Из-за выпавших дождей на реках Бурея и Тунгуска гидрологи отмечают подъемы уровней воды на 10-39 см/сутки. Остаются затоплены поймы рек Уссури, Подхоренок, Катен, Амгунь на глубину 0,1-0,9 метра, без угрозы хозяйственным объектам. Ото льда полностью освободились река Мая в Аяно-Майском районе у села Нелькан, интенсивность подъема воды 26-29 см/сутки. На Амуре у Хабаровска температура воды 11,4 градуса, в течение двух суток существенных изменений в уровне воды не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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