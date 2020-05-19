19 Май 2020 2020-05-19T04:09:46+03:00

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Желающих продать квартиры под расселение приглашают в мэрию Хабаровска. На встрече также будут рады видеть риэлторов. Она состоится 20 мая, начало в 16:00 в большом зале мэрии, адрес: улица Карла Маркса, 66.

Напомним, квадратные метры приобретают для жильцов домов, которые признали ветхим и аварийным до 1 января 2017 года. С этой целью в 2019 году купили жилье для жильцов восьми ветхих домов. Тогда приобрели 37 благоустроенных квартир на рынке вторичной недвижимости.

- Во время встречи специалисты управления расскажут, как происходит процедура приобретения квартир у граждан и организаций, и об этапах покупки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что тем, кто желает участвовать в обсуждении, нужно предварительно зарегистрироваться. Заявки принимают по телефонам: 41-98-57 и 41-98-51.

ИСТОЧНИК KP.RU