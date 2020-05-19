2020-05-19T04:03:59+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске 19 мая 2020 года: пробки, отключения воды

Без горячего водоснабжения сейчас остаются одна тысяча 28 жилых домов
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске 19 мая 2020 года: пробки, отключения водыОбстановка в Хабаровске 19 мая 2020 года: пробки, отключения водыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровске, по данным на семь часов утра 19 мая, не зафиксировали отключений холодной воды. Без горячего водоснабжения остаются две тысячи 28 жилых домов, 40 детских садов, 42 учебных заведения, 44 медицинских учреждения. Подачу ресурса ограничили на период с 18 по 22 мая в связи с проведением гидравлических испытаний на трубопроводах зоны ТЭЦ№3.

- В Хабаровске не работают 139 лифтов. За минувшие сутки случилось 19 дорожных аварий, семь возгораний, скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 777 раз, - рассказали в городской администрации.

Ремонтные работы сегодня идут на улицах Краснореченская, Карла Маркса, Нагорная, Знаменщикова, Рокоссовского, Узловая, Световая, Бийская, ДОС, Бойко-Павлова, Николаевская, Владивостокская, а также на Восточном шоссе, в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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