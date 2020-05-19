2020-05-19T04:03:09+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 мая 2020 года: под наблюдением 3234 человека

Всего случаев заражения в регионе одна тысяча 223
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 мая 2020 года: под наблюдением 3234 человекаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 мая 2020 года: под наблюдением 3234 человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 мая 2020 года - всего заболевших одна тысяча 223 человека, под наблюдением врачей остаются три тысячи 234 человека. Среди заболевших 108 детей, то есть 8,8 процента от общего числа пациентов. Случаи заболевания СOVID-2019 зарегистрировали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, а также в Хабаровском, Ульчском, Бикинском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Николаевском, Охотском, Солнечном, Амурском муниципальных районах.

- С целью не допустить распространение коронавирусной инфекции в регионе принимают меры. Так, с начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Хабаровского края, досмотрели одну тысячу 130 транспортных средств, 55 тысяч 561 человека, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Людей, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов, изолируют. В регионе на сегодняшний день развернули шесть обсерваторов, но задействован один из них, в котором разместили 55 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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