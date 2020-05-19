2020-05-19T04:02:07+03:00
Общество

В Биробиджане закрыли для проезда часть улицы Шолом-Алейхема

Это вынужденная мера в связи с заменой части теплотрассы
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане закрыли для проезда часть улицы Шолом-АлейхемаВ Биробиджане закрыли для проезда часть улицы Шолом-АлейхемаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Биробиджане закрыли для проезда часть улицы Шолом-Алейхема с 18 мая. Это вынужденная мера в связи с заменой части теплотрассы в районе дома №54 А по улице Шолом-Алейхема. В прошлом году в этом месте случился порыв.

- Напомним, что с 18 мая до 22 мая из-за ремонтных работ закрыли участок дороги для движения транспортных средств по проезжей части улицы Шолом-Алейхема от переулка Швейного до улицы Постышева, - рассказали в городской администрации. - Когда заменят часть теплотрассы, подрядчик заасфальтирует участок дороги, вскрытый в ноябре прошлого года.

Отметим также, что с 12 по 17 мая в микрорайоне «Сопка» проводили профилактические работы. Сейчас горячая вода есть во всех домах в этом районе, кроме трех - УК не уложились в срок. Сегодня, 19 мая, коммунальщики должны закончить работу и подключить оставшиеся дома.

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В Биробиджане закрыли для проезда часть улицы Шолом-Алейхема
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ИСТОЧНИК KP.RU

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