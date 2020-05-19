Снаряд от миномета взорвали на улице в Биробиджане

19 Май 2020 2020-05-19T04:01:11+03:00

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В минувшие сутки, 18 мая, в Биробиджане на улице Советской нашли снаряд от миномета. Опасная находка попалась на глаза рабочим, выполнявшим дорожно-строительные работы около автосервиса. О происшествии сразу доложили в полицию, а те в свою очередь - росгвардейцам.

- К месту, где нашли снаряд, прибыли полицейские и взрывотехники ОМОНа. Стражи правопорядка взяли под охрану опасную территорию, специалисты начали обследование территории и самой находки, - рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Так как боеприпас мог представлять опасность, его решили обезвредить на месте путем подрыва. Для этого приняли все необходимые меры - обложили мину мешками с песком, использовали минимальное количество тротила. Подрыв провели после того, как убедились, что близлежащая территория оцеплена и все граждане находятся на безопасном расстоянии. Позже экспертиза подтвердила, что минометный боеприпас был пустым и не представлял реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. По данному инциденту проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU