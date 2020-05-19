19 Май 2020 2020-05-19T04:32:58+03:00

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал распоряжение о ликвидации скандальной лыжной базы «Горные ключи» и продаже яхты Bayliner. Ранее сообщалось, что в городской администрации намеревались потратить порядка шести миллионов рублей на содержание лыжной базы. Однако проверяющие пришли к выводу, что она не подходит для подготовки профессиональных спортсменов. Зато выглядит, как база отдыха - в трехэтажном здании есть тренажерный и банкетный залы, бассейн, бильярд, несколько спален и баня.

- Яхту Bayliner в мэрии купили в 2010 году. Судно класса «река-море» передали в МУП «Водоканал» якобы для отбора проб амурской воды. Однако специалисты отметили, что оно не подходит для этих целей из-за большой осадки и трудностей в транспортировке. Вырученные от продажи яхты деньги потратят на покупку спасательного катера, - рассказали в Хабаровском региональном отделении партии ЛДПР.

Депутаты также рекомендовали мэрии ликвидировать представительство администрации Хабаровска в Москве. Однако пока окончательного решения по филиалу не принято. Ежегодно на его содержание тратится девять миллионов рублей.

ldpr27 Скандальную лыжную базу ликвидируют в Хабаровске

ИСТОЧНИК KP.RU