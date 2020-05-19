2020-05-19T06:00:08+03:00
Общество

Лучших учителей в Хабаровском крае отметят премией

Документы на конкурс уже начали принимать
Александр ШТААЛЬ
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Лучших учителей в Хабаровском крае отметят премиейЛучших учителей в Хабаровском крае отметят премиейФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Хабаровском крае намерены провести конкурс на присуждение премий лучшим учителям. Прием документов от соискателей стартовал 18 мая. По итогу отбора отличившиеся учителя получат заслуженные награды за достижения в педагогической деятельности.

- Сумма премии 200 тысяч рублей. Документы будут принимать до 21 мая. Более подробную информацию о проведении конкурса можно посмотреть на сайте регионального оператора конкурса - краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, - рассказали в региональном министерстве образования.

Консультации по участию в конкурсе можно получить у Татьяны Авинеровны Петруниной, старшего методиста отдела сопровождения и экспертизы педагогической деятельности Хабаровского краевого института развития образования. Контактный телефон: (4212) 56-01-16, e-mail: petruninata@ippk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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