Лучших учителей в Хабаровском крае отметят премией
В Хабаровском крае намерены провести конкурс на присуждение премий лучшим учителям. Прием документов от соискателей стартовал 18 мая. По итогу отбора отличившиеся учителя получат заслуженные награды за достижения в педагогической деятельности.
- Сумма премии 200 тысяч рублей. Документы будут принимать до 21 мая. Более подробную информацию о проведении конкурса можно посмотреть на сайте регионального оператора конкурса - краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, - рассказали в региональном министерстве образования.
Консультации по участию в конкурсе можно получить у Татьяны Авинеровны Петруниной, старшего методиста отдела сопровождения и экспертизы педагогической деятельности Хабаровского краевого института развития образования. Контактный телефон: (4212) 56-01-16, e-mail: petruninata@ippk.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU