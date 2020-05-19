19 Май 2020 2020-05-19T05:23:32+03:00

Рыбака, пропавшего на реке Немпту, ищут в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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В Хабаровском крае идут поиски рыбака, пропавшего на реке Немпту на территории «Цветочной поляны». О происшествии сообщила сожительница мужчины. Она рассказала, что он должен был находиться в районе населенного пункта Мухен района имени Лазо. В поисках мужчины 1958 года участвуют спасатели, полицейские и волонтеры.

- За прошедшие сутки обследовали порядка 800 метров береговой линии. Осматривают места скопления наносного мусора, который выносит течение реки, а также изломы русла, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, днем 17 мая 2020 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступил запрос от отдела МВД России по району имени Лазо на проведение поисковых мероприятий вблизи населенного пункта Мухен. К полицейским обратилась сожительница пропавшего, утверждавшая, что мужчина утонул. Пока устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU