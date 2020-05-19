19 Май 2020 2020-05-19T05:58:37+03:00

Бизнесмен в Хабаровском крае чуть не расплатился спецтехникой за долги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровском крае бизнесмену в прямом смысле пришлось выбирать между оплатой долга и спецтехникой. Предыстория такова: мужчина занимается предпринимательством, хотел развивать торговое дело и для этого заключил договор с организацией о поставке товара. Правда, оплату за поставленный товар проводил весьма нерегулярно.

- Руководство организации обратилось с иском суд и выиграло дело. Позже в отношении должника началось исполнительное производство о взыскании задолженности в сумме более 950 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Добровольно оплачивать долги мужчина не намеревался, поэтому приставам пришлось действовать иначе. Они выяснили, что за должником на праве собственности зарегистрировано 17 единиц спецтехники. Это имущество и решили арестовать с целью обратить взыскание на вырученные от его реализации деньги. В тот момент предприниматель все осознал и быстро оплатил всю сумму. Исполнительное производство в отношении него закончилось.

ИСТОЧНИК KP.RU