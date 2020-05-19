Мэр Хабаровска пригрозил штрафами перевозчикам

19 Май 2020 2020-05-19T08:01:59+03:00

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Мэр Хабаровска в очередной раз акцентировал внимание на ситуации с коронавирусом в Хабаровске. С его слов, инфицированных COVID-19 все больше, а масок у людей на лицах - все меньше. Сергей Кравчук поручил срочно проработать вопрос об усилении масочного режима и строгом соблюдении прочих мер индивидуальной защиты с перевозчиками, а также с представителями торговли.

- Мне поступают жалобы от горожан, что водители автобусов и кондукторы зачастую работают на маршрутах без масок и перчаток. На прошлых выходных зашел в один из крупных торговых центров. Персонал - без масок, столика с санитайзерами и одноразовыми перчатками для посетителей - нет, даже объявление, что в магазине покупатели должны находиться в масках, отсутствует. На входе людей не встречает сотрудник торговой сети, предлагающий маски тем, кто их забыл, - прокомментировал мэр краевой столицы.

Градоначальник призвал активизировать профилактику на транспорте и в торговле. Он отметил, что маски и перчатки для всех - это неотъемлемые атрибуты сегодняшней реальности. Если люди, работающие в сфере пассажирских перевозок и торговли, не хотят соблюдать правила, градоначальник предлагает применять штрафные санкции вплоть до отстранения от выхода автобуса на маршрут и прекращения работы торговой точки.

ИСТОЧНИК KP.RU