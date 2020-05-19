В Хабаровском крае принимать на почте станут по предварительной записи

19 Май 2020 2020-05-19T08:00:41+03:00

Выбрать удобное время для посещения можно на сайте или в мобильном приложении Почты России

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Уже 14 почтовых отделений на территории всего Хабаровского края запустили возможность приема клиентов по предварительной записи. Услуга действует в почтовых отделениях в Хабаровске, Амурске, Комсомольске-на-Амуре и Ванино. После окончания тестирования сервис может заработать во всех почтовых отделениях. Выбрать удобное время для посещения можно на сайте или в мобильном приложении Почты России не менее чем за один час до планируемого визита в отделение почтовой связи.

- Предварительная запись в почтовые отделения - это возможность для наших клиентов запланировать посещение и выбрать удобное время обслуживания. Мы расширяем доступность данного сервиса и для других крупных почтовых отделений, поскольку он актуален в нынешних условиях и позволяет повысить качество обслуживания, - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Сервис доступен для записи по всем видам услуг, которые оказываются в отделениях почтовой связи. Для обслуживания по записи выделены специальные операционные окна в отделениях Почты России. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru или в мобильном приложении.

Список почтовых отделений, в которых доступна услуга предварительной записи:

680000 Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 28

680003 Хабаровск, ул. Краснореченская, 73

680013 Хабаровск, ул. Лермонтова, 17

680020 Хабаровск, ул. Шеронова, 7

680021 Хабаровск, Ленинградский переулок, 13

680038 Хабаровск, ул. Волочаевская, 188

680042 Хабаровск, ул. Шелеста, 112

680045 Хабаровск, ул. Калараша, 15

680051 Хабаровск, ул. Ворошилова, 10

681000 Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 27

681016 Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира,10

681032 Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д.81

682645 Амурск, пр. Октябрьский, 6

682860 Ванино, ул. Карпатская, 3