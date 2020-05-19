Следы древних поселенцев ищут в заповеднике Хабаровского края

19 Май 2020 2020-05-19T07:59:12+03:00

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В заповеднике «Большехехцирский» будут искать следы древних поселенцев. Несколько лет назад по берегам реки Быкова уже нашли первые памятники архитектуры. Ученые намерены продолжить эту работу. На сегодняшний день директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов встретился с археологом Михаилом Габрильчуком, исследующим древности предгорий Большого Хехцира, чтобы заключить договор на текущий год.

- Исследователи после первых находок предположили, что где-то на соседних речках были древние поселения. Позже предположение подтвердилось. К слову, уже известно о разветвленной сети поселений и захоронений периодов палеометалла - раннего средневековья. Они находятся вдоль трех малых речек северных склонов хребта. Это десяток памятников археологии из числа тех, что уже поставлены на учет как объекты археологического наследия, и тех, что недавно только попали в поле зрения исследователей, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Есть предположение, что на хребте Хехцира люди прятались от нашествия иноплеменников. К слову, ученые уже открыли археологический сезон, работы собираются провести с учетом основного требования - не навреди.

ИСТОЧНИК KP.RU