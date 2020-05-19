2020-05-19T07:56:18+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 19 мая 2020: лечатся 38 пациентов

Среди них четыре ребенка
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 19 мая 2020: лечатся 38 пациентовСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 19 мая 2020: лечатся 38 пациентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 19 мая 2020 года - в медучреждении получают лечение 38 человек. Из них четыре пациента - это дети. Напомним, инфекционный госпиталь развернули на базе больницы №2.

- Состояние 36 заболевших врачи оценивают, как удовлетворительное. В реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией, из них у двух состояние тяжелое, у них диагностирован COVID-19. У одного пациента, у которого подозревают коронавирус, состояние средней тяжести, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что за прошедшую неделю в городе увеличилось число зарегистрированных больных ОРВИ. Среди пациентов в основном взрослые люди и дети, посещающие дежурные группы в детских садах. К слову, уровень заболеваемости ОРВИ ниже прошлогоднего, а уровень заболеваемости пневмонией находится на уровне 2019 года. При этом 47 процентов заболеваний COVID-19 по оценкам аналитиков связаны с домашними очагами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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