Мусульман в Комсомольске призывают остаться на Ураза Байрам дома

19 Май 2020 2020-05-19T08:03:35+03:00

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Руководители мусульманской общины Комсомольска-на-Амуре призвали своих единоверцев на Ураза Байрам оставаться дома. В этом году из-за пандемии решили отказаться от праздничных молитв на территории мечети, а саму мечеть и вовсе закроют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что по итогам совещания опершатаба по борьбе с коронавирусом мэр Города юности подвел итог - пока нет оснований для серьезных ослаблений противоэпидемиологических мер. Ситуация остается сложной. Ранее сообщалось о том, что у воспитанника детского сада №128, посещавшего дежурную группу, выявили коронавирус. Дежурную группу уже закрыли, в помещениях провели усиленную дезинфекцию.

Горожан убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, принимать меры профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU