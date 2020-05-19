2020-05-19T08:03:35+03:00
Общество

Мусульман в Комсомольске призывают остаться на Ураза Байрам дома

Праздничных молитв в мечети не будет
Александр ШТААЛЬ
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Мусульман в Комсомольске призывают остаться на Ураза Байрам домаМусульман в Комсомольске призывают остаться на Ураза Байрам домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководители мусульманской общины Комсомольска-на-Амуре призвали своих единоверцев на Ураза Байрам оставаться дома. В этом году из-за пандемии решили отказаться от праздничных молитв на территории мечети, а саму мечеть и вовсе закроют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что по итогам совещания опершатаба по борьбе с коронавирусом мэр Города юности подвел итог - пока нет оснований для серьезных ослаблений противоэпидемиологических мер. Ситуация остается сложной. Ранее сообщалось о том, что у воспитанника детского сада №128, посещавшего дежурную группу, выявили коронавирус. Дежурную группу уже закрыли, в помещениях провели усиленную дезинфекцию.

Горожан убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, масочный режим, принимать меры профилактики - чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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