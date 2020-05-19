2020-05-19T08:24:04+03:00
Общество

Капитальный ремонт домов в Хабаровском крае стали делать быстрее

Уже сейчас работы выполняются с опережением графика
Александр ШТААЛЬ
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Капитальный ремонт домов в Хабаровском крае стали делать быстрееКапитальный ремонт домов в Хабаровском крае стали делать быстрееФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае капитальный ремонт домов делают с опережением графика. Такие промежуточные итоги озвучили накануне в краевом министерстве ЖКХ. Темпы сдачи объектов превысили прошлогодние в два раза. Для сравнения: в прошлом сезоне за первые четыре месяца удалось отремонтировать 69 объектов, в этом уже 149.

В ведомстве отметили, что более 90 процентов всех ремонтов, запланированных на этот год, уже законтрактованы. Это результат работы фонда капитального ремонта в 2019 году по заключению контрактов. Трудности из-за коронавируса есть. Например, упала собираемость платежей населения за капремонт.

Напомним, капремонт относится к социально важным и стратегическим направлениям работы сферы ЖКХ. Работы проводят согласно графику, любые отклонения могут сдвинуть сроки обновления жилого фонда.

В этом году в очереди на капремонт 714 домов. По 414 из них готовится проектно-сметная документация. В 384 многоэтажках проведут строительно-монтажные работы, 674 дома уже законтрактованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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