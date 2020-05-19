2020-05-19T08:54:37+03:00
Звезды

Международный фестиваль в ЕАО перенесли на 2021 год

Это вынужденная мера в связи со сложной ситуации по коронавирусу
Александр ШТААЛЬ
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Международный фестиваль в ЕАО перенесли на 2021 годМеждународный фестиваль в ЕАО перенесли на 2021 годФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии решили перенести международный фестиваль еврейской культуры и искусства. Это мероприятие планировали провести в сентябре 2020 года. Однако из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторы вынуждены отказаться от него в этом году и перенести фестиваль на 2021 год. Управление культуры правительства ЕАО ходатайствовало о переносе не только XIV международного фестиваля Еврейской культуры и искусства, но и арт-проекта «Вечерний Биробиджан».

- Фестиваль имеет уровень международного, но подготовка к нему сегодня приостановлена. Мы не успеваем пригласить гостей и участников фестиваля вовремя в связи со сложной санитарно-эпидимиологической обстановкой в стране и области. Арт-проект «Вечерний Биробиджан» тоже зависит от того, можно ли будет биробиджанцам и гостям города собираться на набережной, - рассказала Марина Ушакова, исполняющая обязанности начальника управления культуры правительства ЕАО.

Пока речь идет о том, что, возможно, 1 июля все-таки организуют арт-проект «Вечерний Биробиджан». Окончательное решение примут по выходу из карантинных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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