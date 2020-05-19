19 Май 2020 2020-05-19T09:29:33+03:00

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Ледовый хоккейный комплекс начали строить в Амурске в Хабаровском крае. Предполагается, что в современном спортобъекте будет ледовое поле со зрительскими трибунами на 261 место и двухэтажное административно-бытовое здание. В помещениях обустроят четыре раздевалки, оборудование для сушки формы, тренажерный зал и зал хореографии, кафе, административные помещения, медкабинет.

- Ожидается, что местное население сможет заниматься на территории арены круглый год. Здесь предусмотрят необходимую инфраструктуру, включая парковку, создадут комфортные условия посещения для маломобильных граждан, - рассказали в администрации Амурского района.

В планах построить арену в течение двух лет и сдать в эксплуатацию в 2022 году. Для реализации проекта привлекли частные инвестиции. Здесь организуют секции по хоккею с шайбой и фигурному катанию, массовое катание на льду для жителей Амурска.

ИСТОЧНИК KP.RU