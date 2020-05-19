Компания «Ростелеком» обеспечила новый медицинский центр в Анастасьевке связью и интернетом
Для учреждения организована линия связи пропускной способностью до 10 Гбит/с, предоставлены защищенные каналы связи, доступ в интернет, sip-телефония и телефонная связь.
-Строительство центра велось в очень сжатые сроки. Для того, чтобы максимально быстро обеспечить его необходимыми телекоммуникационными услугами, был выбран ближайший к объекту узел связи в селе Таёжное. От него проложена оптика до медицинского учреждения. На данный момент все работы завершены, а в случае необходимости мы готовы обеспечить медицинский центр и другими современными цифровыми услугами, – рассказал Николай Киселев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».
Напомним, что возведение многофункционального медицинского центра началось 20 марта по поручению Президента РФ Владимира Путина. Объект необходим в том числе для помощи регионам в борьбе с COVID-19. Центр оснащен самым современным медицинским оборудованием и сможет лечить до 400 пациентов в месяц. Кроме Хабаровска подобные объекты запущены еще в 16 городах страны.
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