В Биробиджане запустят фонтаны

19 Май 2020 2020-05-19T14:17:50+03:00

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В Биробиджане фонтаны в скором времени заработают около железнодорожного вокзала на Театральной площади. Пока специалисты приводят их в порядок, занимаются расконсервацией.

- Коммунальщики чистят форсунки, промывают сооружения, настраивают оборудование, выполняют монтаж. Потом будет контрольный запуск фонтанов, из которого станет ясно, что работает, а что нет. На следующей неделе объекты должны работать в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что сейчас идут работы на набережной реки Биры. Здесь готовят клумбы, косят траву. Скоро начнут высаживать цветы. В этом году аналогичные работы организуют и на развязке на 40 лет Победы.

Горожане обязательно увидят и фонтаны, и красоту, созданную озеленителями. А пока местное население убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU