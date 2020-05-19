Артисты из Хабаровского края победно прошли этап Всероссийского фестиваля-конкурса

19 Май 2020 2020-05-19T14:24:20+03:00

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Артисты из Хабаровского края победно прошли первый этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Участники, несмотря на пандемию, взяли себя в руки, записали свои выступления на видео и отправили на просмотр. Отметим, что так отбор проводят только в этом году в связи с коронавирусом.

Среди конкурентов дальневосточников были 255 коллективов из 85 регионов Российской Федерации. В основном это представители любительских театров, танцевальных, цирковых коллективов, академических хоров, вокально-хоровых ансамблей, духовых оркестров.

- Регион представили участники народного молодежного театра «Начало», Хабаровского центра театрального искусства «Бенефис» и народного коллектива любительского художественного творчества «Камерный хор», поселок Березовка, Центра народной культуры и досуга. Впереди у них творческие состязания второго этапа, - рассказали в КНОТОК.

Итоговый этап фестиваля по плану должен пройти осенью в Москве. Жюри выберут 20 коллективов, которые и станут лауреатами фестиваля и получат гранты национального проекта «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU