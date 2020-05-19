2020-05-19T11:25:41+03:00
Общество

В Хабаровске выбирают разворотную площадку для автобуса №35

Пока на выбор два варианта
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске выбирают разворотную площадку для автобуса №35В Хабаровске выбирают разворотную площадку для автобуса №35Фото: Администрация Хабаровска
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В Краснофлотском районе Хабаровска выбирают место для отстойно-разворотной площадки, необходимой автобусному маршруту №35. Пока на выбор два варианта, если не считать обочины дороги на улице Полярной, на которой сейчас вынуждены разворачиваться водители.

- Жалобы поступили от самих жителей района. Люди рассказывают, что водители автобусов маршрута 35 заканчивают в этом месте свой рейс, разворачиваются на обочине в районе остановки «39 магазин». Необорудованное для этого место выглядит в связи с этим захламленным, а газоны с бордюрным ограждением регулярно повреждаются, - рассказали в комитете по управлению Краснофлотским районом Хабаровска.

Посмотреть на это место разворота уже выезжали специалисты комитета. На месте они провели совещание совместно с сотрудниками управления промышленности, транспорта и связи, управления дорог и внешнего благоустройства, департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска.

Пока среди подходящих вариантов пересечение Полярной-Немировича Данченко и место за автомоечным комплексом в районе дома №98 по улице Руднева. Окончательное решение примут после уточнения финансовых и других вопросов управлением промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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