19 Май 2020 2020-05-19T12:03:58+03:00

Коронавирус в Хабаровском крае, все самое важное на вечер 19 мая 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 19 мая 2020 года – всего число заражений в регионе одна тысяча 325. Из них выздоровели 577, лечение получают 739, скончались девять человек. За сутки в регионе выявили 52 новых случая. Информация предоставлена по данным сайта Стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражений зафиксировали в Хабаровске и Хабаровском районе – одна тысяча 43. На втором месте по количеству зараженных Ульчский район, где зафиксировали 146 случаев, на третьем месте Советско-Гаванский район, где заболели 37 человек. В Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе – 32, в районе имени Лазо – 24, в Ванинском районе – 15, в Николаевском районе – шесть, в Охотском районе – пять.

- По четыре случая заражения в Верхнебуреинском, Солнечном и Амурском районах, три в Бикинском и по одному – в районе имени Полины Осипенко и Вяземском районах. Не зафиксировали случаев заражения в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Нанайском районах, - рассказали в региональном минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU