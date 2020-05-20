Обстановка в Хабаровском крае 20 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фон

20 Май 2020 2020-05-20T01:01:55+03:00

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Сегодня, 20 мая, синоптики не прогнозируют опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске осадки не ожидаются, температура ночью от +4 до +6, днем от +20 до +22, ветер южный 4-9 м/с. На юге края также без осадков, ночная температура +4 до +9, дневная +18 до +23, ветер юго-восточный 4-9 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью -2 до +8, днем от +10 до +23, ветер южный, восточный 5-11 м/с. На севере региона ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью от -4 до +7, днем от +1 до +20, ветер восточных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Гидрологи отмечают на Амуре до села Мариинское местами незначительные подъемы уровней воды на 3-10 см/сутки. В крае затоплены поймы рек Уссури и Подхоренок на глубину 0,6-0,9 м. Угрозы хозяйственным объектам нет. На Амуре у Хабаровска температура воды 12 градусов, в ближайшие два дня уровень воды существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU