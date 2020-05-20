Приемы легендарных снайперов применили бойцы в Хабаровском крае и ЕАО

20 Май 2020 2020-05-20T05:37:11+03:00

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Мотострелков из Хабаровского края Еврейской автономии и Амурской области задействовали в учениях. Мероприятие провели с целью подготовки снайперских пар. При этом бойцы не только осваивали опыт современных вооруженных конфликтов, но и применяли приемы легендарных снайперов Великой Отечественной войны.

- Высокую эффективность показывают приемы снайперской «охоты» и маскировки, разработанные снайпером Василием Зайцевым. Он участвовал в боях при обороне Сталинграда. Также опробовали методы одновременного поражения групповых целей несколькими парами, стрельбы дуплетом, использование при маскировке выстрела выгодных погодных условий и положения солнца, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

К слову, бойцы провели еще и контрснайперскую борьбу. При этом использовали закрепленные монеты. С их помощью давали солнечный блик и уже с его помощью имитировали оптические приборы условного противника. Опробовали и различные игровые методики проведения снайперских «дуэлей», не применяя боевую стрельбу для совершенствования боевого мастерства военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU