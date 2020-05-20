20 Май 2020 2020-05-20T05:36:10+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 122 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе зафиксировали 247. Из них выздоровели 122 человека, двое умерли.

- Кроме того, 59 человек госпитализировали в инфекционные стационары, 48 человек получают лечение на дому амбулаторно. В ФКУ ЛИУ-2 изолировали 16 осужденных, - рассказали в пресс-службе областного правительства края.

Отметим также, что на сегодняшний день из 220 коек в медучреждениях занята 91, то есть коечный фонд занят на 41,4 процента. На домашнем карантине в области находятся 396 человек. К слову, за последние сутки специалисты сделали 318 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Жителей региона убедительно просят не выходить из дома без особой надобности, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте регулярно влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU