2020-05-20T05:36:10+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 122 человека

Всего случаев заражения в регионе 247
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 122 человекаСитуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 122 человекаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе зафиксировали 247. Из них выздоровели 122 человека, двое умерли.

- Кроме того, 59 человек госпитализировали в инфекционные стационары, 48 человек получают лечение на дому амбулаторно. В ФКУ ЛИУ-2 изолировали 16 осужденных, - рассказали в пресс-службе областного правительства края.

Отметим также, что на сегодняшний день из 220 коек в медучреждениях занята 91, то есть коечный фонд занят на 41,4 процента. На домашнем карантине в области находятся 396 человек. К слову, за последние сутки специалисты сделали 318 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Жителей региона убедительно просят не выходить из дома без особой надобности, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте регулярно влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лишние» дороги в Комсомольске отремонтируют на сэкономленные деньги
В Хабаровском крае взяли курс на картофель
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 577 человек
Попутчик украл у хабаровчанина машину
В Биробиджане исправят дорогу на улице 40 лет Победы
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 122 человека
В Южно-Сахалинске открывается торговое представительство корпорации «Технониколь»
Приемы легендарных снайперов применили бойцы в Хабаровском крае и ЕАО
Обстановка в Хабаровском крае 20 мая 2020 года: погода, паводковая ситуация, радиационный фон
Коронавирус в Хабаровском крае, все самое важное на вечер 19 мая 2020 года
В Хабаровске выбирают разворотную площадку для автобуса №35
Недоплатами за коронавирус занялись следователи в Хабаровском крае
Артисты из Хабаровского края победно прошли этап Всероссийского фестиваля-конкурса
В Биробиджане запустят фонтаны
Жители Хабаровского края, Россельхозбанк и Mastercard пополнят лесной фонд Сибири
Компания «Ростелеком» обеспечила новый медицинский центр в Анастасьевке связью и интернетом
Ледовый хоккейный комплекс начали строить в Амурске
Международный фестиваль в ЕАО перенесли на 2021 год
Капитальный ремонт домов в Хабаровском крае стали делать быстрее
Мусульман в Комсомольске призывают остаться на Ураза Байрам дома
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 19 мая 2020: лечатся 38 пациентов
Следы древних поселенцев ищут в заповеднике Хабаровского края
В Хабаровском крае принимать на почте станут по предварительной записи
Мэр Хабаровска пригрозил штрафами перевозчикам
Бизнесмен в Хабаровском крае чуть не расплатился спецтехникой за долги
Рыбака, пропавшего на реке Немпту, ищут в Хабаровском крае
Лучших учителей в Хабаровском крае отметят премией