2020-05-20T07:11:31+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 577 человек

Всего случаев заражения одна тысяча 325
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 577Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 мая 2020 года: выздоровели 577Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 мая 2020 года. Всего случаев заражения одна тысяча 325. Среди вылечившихся пациентов 577 человек, девять скончались из-за сопутствующих заболеваний. Напомним, в регионе продолжают принимать меры в связи с коронавирусом.

- По данным на 19 мая 2020 года, под медицинским контролем остаются три тысячи 330 человек. Заболевших выявили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино, а также в Хабаровском, Ульчском, Бикинском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Николаевском, Охотском, Солнечном и Амурском районах, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отметим также, что в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой с начала 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Хабаровского края, досмотрели одну тысячу 133 транспортных средства, 55 тысяч 605 человек. По действующим правилам людей, прибывающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов, изолируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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