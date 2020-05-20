20 Май 2020 2020-05-20T07:10:35+03:00

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В Хабаровском крае взяли курс на картофель. Чтобы увеличить количество выращиваемого овоща, в регионе уже приняли концепцию развития овощеводства. В ней постарались объединить меры поддержки фермеров, работающих в этой области.

- Аграриям предлагают субсидирование проведения посевных работ, закупки элитных семян, приобретения сельскохозяйственной техники, ввода в оборот дополнительных сельхозземель, создания овощехранилищ. Также фермерам выдают гранты на теплицы, - рассказали в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ожидается, что в 2020 году аграрии смогут собрать урожай овощей в 9,7 тысячи тонн. При этом объем производства картофеля по итогам 2020 года составит примерно 11,4 тысяч тонны, что позволит закрыть потребность населения края в картофеле на 28,7 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU