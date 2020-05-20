2020-05-20T07:09:21+03:00
Общество

«Лишние» дороги в Комсомольске отремонтируют на сэкономленные деньги

Сверх плана приведут в порядок две улицы на Мылках - Володарского и 9-го января
Александр ШТААЛЬ
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«Лишние» дороги в Комсомольске отремонтируют на сэкономленные деньги«Лишние» дороги в Комсомольске отремонтируют на сэкономленные деньгиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют сверх плана две улицы на Мылках - Володарского и 9-го января. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При этом на эти объекты потратят сэкономленные по итогам аукционов деньги.

- При определении подрядчиков для ремонта улиц сложилась экономия в размере 12 миллионов рублей. Их-то и направят на ремонт «лишних» дорог в квартале индивидуальной жилой застройки Мылки, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что улицы Володарского и 9-го января выбрали не случайно. Это одни из самых разбитых улиц, и на них часто жалуются местные жители. При этом по ним проходят маршруты общественного транспорта, там расположен ряд медицинских учреждений. Ремонт выполнят до середины октября этого года.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют в 2020 году еще 18 улиц, на 16 из них работы уже идут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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