«Лишние» дороги в Комсомольске отремонтируют на сэкономленные деньги
В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют сверх плана две улицы на Мылках - Володарского и 9-го января. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». При этом на эти объекты потратят сэкономленные по итогам аукционов деньги.
- При определении подрядчиков для ремонта улиц сложилась экономия в размере 12 миллионов рублей. Их-то и направят на ремонт «лишних» дорог в квартале индивидуальной жилой застройки Мылки, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что улицы Володарского и 9-го января выбрали не случайно. Это одни из самых разбитых улиц, и на них часто жалуются местные жители. При этом по ним проходят маршруты общественного транспорта, там расположен ряд медицинских учреждений. Ремонт выполнят до середины октября этого года.
Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют в 2020 году еще 18 улиц, на 16 из них работы уже идут.
ИСТОЧНИК KP.RU