Супругов в Комсомольске осудили за похищение человека и угон машины

20 Май 2020 2020-05-20T08:33:41+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре прошел суд над супругами, которых обвиняли в похищении человек и угоне машины. Из материалов дела следует, что жертвой фигурантов стала их же приятельница. Вместе они сидели, выпивали, а потом начался скандал из-за денег. Они пропали у теперь уже осужденной женщины во время застолья. Она решила, что к этому причастна знакомая.

- Супруги решили наказать приятельницу. Для этого нанесли ей множество ударов руками и ногами по голове и телу. С применением физической силы они поместили потерпевшую в багажник принадлежащего ей автомобиля. Потом поехали кататься по городу, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

Позже злоумышленники попали в поле зрения полицейских. В отношении супругов началось уголовное разбирательство, позже состоялся суд. Их признали виновными в похищении человека и угоне машины, приговорили к хищению свободы. Мужчина проведет четыре года в колонии особого режима, женщина – три с половиной года в колонии общего режима. Наказание ей отсрочили до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU