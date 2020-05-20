В Биробиджане исправят дорогу на улице 40 лет Победы

20 Май 2020 2020-05-20T05:34:22+03:00

После проливных дождей ее все время топит, эту проблему постараются решить дорожники

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В Биробиджане на улице 40 лет Победы отремонтируют дорогу. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Проблема этого объекта в том, что каждый раз после дождей он буквально уходит под воду. На сегодняшний день подрядчик проводит подготовительные работы.

- Чтобы в будущем не было затоплений, дорожники проведут работы по исправлению продольного профиля дороги с учетом планируемого водоотведения, иными словами, сделают разуклонку. При наличии достаточного уклона вода не будет задерживаться на поверхности дорожного покрытия. Когда эти работы проведут, подрядчик приступит к укладке асфальта, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, в Биробиджане в 2020 году собираются отремонтировать больше 17 километров автодорог. До 1 октября 2020 года асфальтирование должно быть завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU