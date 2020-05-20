В Южно-Сахалинске открывается торговое представительство корпорации «Технониколь»

20 Май 2020 2020-05-20T05:32:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Время, когда рынок испытывает стресс от последствий самоизоляции и приостановки работы многих предприятий, «Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ» (ТСТН) сочла благоприятным периодом для развития. И вложила 80 миллионов рублей в строительство нового торгового подразделения в Южно-Сахалинске. Площадь участка полтора гектара, здесь обустроен склад на две тысячи «квадратов» и офис на двести метров квадратных. Открытие состоится в 2020 году. С 2014 года это первая инвестиция в собственную торговую инфраструктуру.

- Сегодня удачный период для инвестиций, для масштабирования бизнеса, - уверен Анатолий Нестеров, генеральный директор «Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ». - Пока многие бизнесмены охвачены страхом пандемии, на рынке строительной дистрибуции происходит передел, многие уходят, ослабевают, мы остаемся: будем завоевывать новые рынки, показывать опережающий рост показателей.

Дальний Восток выбран потому, что по прогнозам именно эта территория первой в России начнет активно восстанавливаться. В Южно-Сахалинске у ТСТН около двух тысяч клиентов, как юридических, так и физлиц, годовой оборот составляет порядка 400 миллионов рублей. Новая база, расположенная близко к клиентам, сократит издержки: на аренду торговых площадей в дальневосточных городах и достаточно сложную и затратную логистику - примерно 15 миллионов рублей в год.

В новом торговом отделении применены современные технологии, которые позволяют в четыре раза увеличить количество хранимой продукции. Здесь можно будет купить все и сразу - от гидроизоляционных материалов до крепежа. В штате двенадцать человек - опять-таки благодаря технологиям много людей не нужно.

Отметим, что сегодня у ТСТН в России и странах ближнего зарубежья девяносто торговых отделений. В ассортименте свыше двадцати тысяч уникальных позиций. В штате компании полторы тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU