2020-05-20T09:31:46+03:00
Общество

На станции Известковая в ЕАО открыли новый железнодорожный вокзал

Объект строили с 2018 года
Александр ШТААЛЬ
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На станции Известковая в ЕАО открыли новый железнодорожный вокзалНа станции Известковая в ЕАО открыли новый железнодорожный вокзалФото: пресс-служба ДВЖД
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На станции Известковая в ЕАО открыли новый железнодорожный вокзал. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 20 мая. Перед вводом в эксплуатацию здание осмотрели начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин и первый заместитель председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко.

- Строить этот объект начали в 2018 году. Возвести вокзал решили, потому что увеличилась численность населения поселка в связи с вводом в эксплуатацию Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, и заметно вырос пассажиропоток. Станция Известковая - важный транспортный узел, обеспечивающий развитие территорий области и формирование новых грузопотоков, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

Здание вокзала площадью полторы тысячи квадратных метров. В нем обустроили просторный зал ожидания, помещение для хранения ручной клади, буфет, санитарные комнаты и душевые, билетные кассы. На втором этаже есть комнаты отдыха и медицинский пункт, а для пассажиров с детьми - специальная комната с отдельным санузлом и душевой. Входы в здание оборудовали пандусом, необходимым для удобства маломобильных людей. Также смонтировали подъемник на второй этаж и билетную кассу с пониженным окном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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