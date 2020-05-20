20 Май 2020 2020-05-20T09:30:37+03:00

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Мемориал пограничной славы создали в Хабаровске. Открытие памятника запланировали на 28 мая в День пограничника. Он расположится на Уссурийском бульваре. Авторы творческого проекта установили четыре скульптурные композиции, отражающие главные этапы славного пути дальневосточных пограничников. Речь идет о довоенном периоде, временах Великой Отечественной войны и современности. Отдельную каменную «главу» посвятили вкладу моряков в охрану дальневосточных рубежей.

- Для создания мемориала использовали композитные материалы, имитирующие камень и бронзу, и гранит, из которого сделали плиты и информационные доски. Общая площадь скульптурных композиций - 120 квадратных метров. Работы уже находятся на бульваре, но пока укрыты чехлами, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Предполагается, что церемония открытия будет скромной в связи с пандемией. В церемонии будут участвовать представители Пограничного управления ФСБ Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мэрии, Хабаровской городской думы, ветераны пограничной службы. Напомним, композицию создали после предложения от Совета ветеранов пограничной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU